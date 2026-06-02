La Lechetón 2026 recauda 29,128 litros de leche en el Día Mundial de la Leche.

En coincidencia con la celebración del Día Mundial de la Leche, el Club Activo 20-30 de Panamá anuncia los resultados de su campaña anual Lechetón 2026. Gracias a la participación de la ciudadanía, aliados estratégicos, voluntarios, la recaudación total alcanzó los 29,128 litros de leche, superando el objetivo inicial establecido en 25,000 litros.

Con el compromiso de combatir la desnutrición infantil y brindar un aporte nutricional a miles de niños en el territorio nacional, así como a casas hogares de adultos mayores, la jornada de recaudación se llevó a cabo el pasado sábado 30 y domingo 31 de mayo.

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El consumo de leche en Panamá

La conmemoración del Día Mundial de la Leche permite analizar el contexto del consumo de este alimento en el país.

Según cifras recientes de 2024–2025, el consumo per cápita de leche en Panamá es de aproximadamente 100 litros por habitante al año. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda consumir alrededor de 180 litros de leche por habitante al año (equivalente a 500 mililitros diarios), según datos recientes de 2024–2025.

engin-akyurt-BYlHH_1j2GA-unsplash El consumo de leche en Panamá es de aproximadamente 100 litros por habitante al año. Cortesía

El presidente del Comité Organizador de Lechetón 2026, Samuel Bardayán, precisó que para esta edición #48 se habilitaron puntos de recolección en 40 supermercados a nivel nacional. En estos centros, el cuerpo de voluntarios recibió las donaciones de leche, principalmente en envases de larga duración.

Asimismo, destacó la alianza estratégica de las empresas, quienes unieron esfuerzos junto al Club Activo 20-30 para el desarrollo de la actividad.

Distribución de la recaudación

Bardayán detalló que el inventario recibido será distribuido de manera transparente a organizaciones que trabajan en la atención social. Los beneficiarios directos serán:

Comedores infantiles que atienden la alimentación diaria en comunidades vulnerables.

Casas hogares de niños y de adultos mayores que brindan refugio y cuidado integral.

Fundaciones dedicadas al desarrollo socioeducativo y de salud de menores de edad.

Niños de diversas comarcas, donde el acceso a una nutrición óptima es limitado.

Lecheton 4 Para esta edición #48 se habilitaron puntos de recolección en 40 supermercados a nivel nacional. Cortesía

Por su parte, el presidente del Club Activo 20-30 de Panamá, Danilo Pinto Muñóz, agradeció a las familias, empresas y medios de comunicación que colaboraron con la campaña. "Cada litro de leche donado representa un aporte directo a la salud y el crecimiento de un niño panameño. Alcanzar los 29,128 litros es el resultado del esfuerzo conjunto de todo el país", señaló.

Para conocer el informe de distribución y más detalles sobre el impacto de la campaña, puede consultar las redes sociales oficiales del Club Activo 20-30.