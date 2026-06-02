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Thomas Christiansen: "Mi intención es que jueguen todos"

El director técnico de la Selección Nacional, Thomas Christiansen, compartió un balance de los resultados que espera obtener con los partidos amistosos de preparación para la Copa Mundial de Fútbol, los aprendizajes que dejó el encuentro con Brasil, el partido del miércoles ante República Dominicana y el estado físico y recuperación de algunos jugadores que realizan trabajos diferenciados tras sufrir molestias.