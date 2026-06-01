Productores de Arroz respaldan importación para evitar desabastecimiento en Panamá

La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá defendió la decisión de autorizar la importación de arroz, argumentando que la medida responde a análisis técnicos realizados por la cadena agroalimentaria y busca prevenir posibles escenarios de desabastecimiento.
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Según Spiegel, los agricultores han decidido sembrar en períodos con mayores lluvias, aprovechando herramientas tecnológicas y de información climática para mejorar sus rendimientos.
Esta variación en el calendario genera un desfase temporal en las estadísticas históricas de siembra y provoca una proyección de faltantes durante la etapa de empalme entre cosechas.
Productores advierten posible faltante de arroz
De acuerdo con los cálculos presentados por el sector, la reducción de unas 2,500 hectáreas sembradas durante esta fase podría representar un faltante aproximado de 250,000 quintales de arroz, tomando en cuenta un rendimiento promedio de 100 quintales por hectárea.
No obstante, la cadena agroalimentaria recomendó un contingente superior para garantizar el abastecimiento del mercado nacional ante posibles contingencias climáticas.
“Estamos hablando de 786,000 quintales de un contingente por desabastecimiento para arropar cualquier otro impacto que puedan tener los campos de cultivo por el fenómeno de El Niño”, indicó Spiegel.
El dirigente destacó que las decisiones relacionadas con las importaciones se adoptan bajo criterios técnicos y no sobre supuestos, con el objetivo de asegurar la disponibilidad del grano para los consumidores y proteger la estabilidad de la cadena productiva nacional.