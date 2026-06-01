Productores de Arroz respaldan importación para evitar desabastecimiento en Panamá

La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá defendió la decisión de autorizar la importación de arroz, argumentando que la medida responde a análisis técnicos realizados por la cadena agroalimentaria y busca prevenir posibles escenarios de desabastecimiento.

El presidente del gremio, Omar Spiegel, explicó que las cifras de avance de siembra reflejan una leve disminución en comparación con años anteriores. Sin embargo, aclaró que esto no significa una reducción de la producción nacional, sino un cambio en las fechas de siembra adoptado por muchos productores.

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Según Spiegel, los agricultores han decidido sembrar en períodos con mayores lluvias, aprovechando herramientas tecnológicas y de información climática para mejorar sus rendimientos.

Esta variación en el calendario genera un desfase temporal en las estadísticas históricas de siembra y provoca una proyección de faltantes durante la etapa de empalme entre cosechas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2061439161488253049&partner=&hide_thread=false “Al darse este sesgo nos da una cifra aproximada de un pequeño faltante en la época de empalme y en base a este criterio técnico, 2,500 hectáreas, que fue lo que se redujo en esta etapa la siembra, nos va a dar un faltante a un rendimiento promedio de unos 100 quintales por… pic.twitter.com/nzV9rskLMy — Telemetro Reporta (@TReporta) June 1, 2026

Productores advierten posible faltante de arroz

De acuerdo con los cálculos presentados por el sector, la reducción de unas 2,500 hectáreas sembradas durante esta fase podría representar un faltante aproximado de 250,000 quintales de arroz, tomando en cuenta un rendimiento promedio de 100 quintales por hectárea.

No obstante, la cadena agroalimentaria recomendó un contingente superior para garantizar el abastecimiento del mercado nacional ante posibles contingencias climáticas.

“Estamos hablando de 786,000 quintales de un contingente por desabastecimiento para arropar cualquier otro impacto que puedan tener los campos de cultivo por el fenómeno de El Niño”, indicó Spiegel.

El dirigente destacó que las decisiones relacionadas con las importaciones se adoptan bajo criterios técnicos y no sobre supuestos, con el objetivo de asegurar la disponibilidad del grano para los consumidores y proteger la estabilidad de la cadena productiva nacional.