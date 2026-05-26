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Productores y MIDA aprueban propuesta para importar arroz ante efectos del Fenómeno de El Niño

Productores de arroz y molineros sostuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, para abordar el tema de la importación del rubro para cubrir la demanda nacional, ante una posible escasez debido a los efectos del Fenómeno de El Niño. Durante el encuentro se aprobó una propuesta para importar cerca de 786 mil quintales de arroz.