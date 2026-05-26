Panamá Entrevistas -

Investigador recomieda a productores ser preventivos ante el Fenómeno de El Niño

Arturo Batista, investigador panameño que desarrolla un proyecto de sostenibilidad en Azuero, explicó que desde el 2015 se recopila información del clima para suministrarla a las instituciones encargadas de la toma de decisiones y así tener las previsiones frente a los cambios que puedan generar afectaciones en las diferentes actividades económicas y garantizar la seguridad alimentaria.