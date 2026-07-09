Panamá Entrevistas -

Sociedad Audubon ha registrado en Panamá aves de Sudamérica por el Fenómeno de El Niño

Rosabel Miró, directora ejecutiva de la Sociedad Audubon Panamá, explicó que producto de los efectos del Fenómeno de El Niño, ya se han observado aves en Panamá que tenían hasta 43 años que no se registraban en el país y proceden de Sudamérica. Recomendó notificar sobre el avistamiento de estas especies, y si se presenta algún ave enferma, llamar a las autoridades.