Panamá Entrevistas -

Panamá se suma al Global Big Day 2026, explican cómo participar

El próximo 9 de mayo de 2026 Panamá se unirá una vez más al Global Big Day, una iniciativa global en la que observadores en todo el mundo buscarán registrar la mayor cantidad de especies de aves en un periodo de 24 horas. Guido Berguido, de Adopta BOSQUE, detalló que en la edición de 2025 Panamá registró 771 especies de aves estableciendo un nuevo récord regional. Berguido explicó cómo participar en este evento.