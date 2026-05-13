Panamá registra 790 especies de aves en el Global Big Day 2026, informa MiAmbiente

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que Panamá registró un total de 790 especies de aves durante el Global Big Day 2026, consolidando nuevamente al país como uno de los territorios con mayor diversidad aviar del planeta.
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Según detalló MiAmbiente, la cifra alcanzada este año supera el registro de 771 especies contabilizadas en 2025 durante un período de 24 horas, resultado que posicionó al país como la nación con mayor cantidad de especies observadas en proporción a su población y extensión territorial.
MiAmbiente agradece observaciones a Panamá
A través de sus redes sociales, la institución agradeció a los observadores, organizadores y voluntarios que participaron en la jornada internacional de avistamiento de aves.
El Global Big Day es uno de los eventos de observación de aves más importantes del mundo y reúne a miles de participantes que registran especies simultáneamente desde distintos países.
Panamá es considerado uno de los destinos más importantes para el aviturismo debido a su posición geográfica estratégica y sus ecosistemas tropicales, que sirven de paso y refugio para numerosas especies residentes y migratorias.