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Fenómeno de El Niño podría alcanzar su máxima intensidad en noviembre, diciembre y enero

El Fenómeno de El Niño podría alcanzar máxima intensidad en los meses de noviembre, diciembre y enero, y podría iniciar su descenso a entre febrero y marzo de 2027, advirtió Berta Olmedo, subdirectora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá: “muy probablemente disminuya el número de días con lluvias en el mes de noviembre, pero eso no nos aleja de los eventos extremos, es decir de lluvias muy intensas durante algunos días”.