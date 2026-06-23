Panamá Entrevistas -

Panamá está en temporada lluviosa y enfrenta el Fenómeno de El Niño, indica directora del IMHPA

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) detalló que actualmente Panamá se encuentra en la temporada lluviosa y está, además, ante la presencia del Fenómeno de El Niño. Explicó que las temperaturas están aumentando muy rápido y según las actualizaciones de la NOAA, con relación a cómo están las aguas en las profundidades que van emergiendo a los 150 metros de profundidad, arrojan que ya las temperaturas están por arriba de los 7° Celsius.