Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre crimen organizado, minería, nueva Directiva de la Asamblea y Fenómeno de El Niño

En la edición de Debate Abierto de este domingo 28 de junio se hizo un análisis sobre la escogencia de la nueva Junta Directiva en la Asamblea Nacional, los efectos del Fenómeno de El Niño, el informe final de auditoría de la mina de cobre, la situación geopolítica mundial y las elecciones en Colombia y Perú, el crimen organizado, y otros temas, junto a Oswaldo Fernández, exdirector de la Policía Técnica Judicial y la Policía Nacional; Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá; Harley Mitchell, abogado especialista en derecho ambiental; Daniel Zovatto, analista internacional; Alexandra Brenes, diputada de Vamos; Alaín Cedeño, diputado de Realizando Metas; y Luz Graciela de Calzadilla, directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.