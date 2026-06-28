Incendio en Casco Antiguo deja 79 personas afectadas, informa Sinaproc

Un total de 79 personas resultaron afectadas por un incendio registrado la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en Calle 12, en el Casco Antiguo , informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que lograron controlar las llamas utilizando cuatro vehículos de extinción y un carro cisterna.

Rescatan a una adulta mayor y evacúan a dos menores

Durante las labores de emergencia, los equipos de rescate lograron poner a salvo a una adulta mayor de 66 años, además de evacuar a dos menores de edad que se encontraban en el inmueble. Asimismo, una mujer de 61 años fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Alrededor de 79 personas resultaron afectadas por un incendio que se registró la madrugada de este domingo en una vivienda en Calle 12 en Casco Antiguo, informó el @Sinaproc_Panama.



El fuego fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos con cuatro vehículos de extinción y… pic.twitter.com/MV90QwjWlY — Telemetro Reporta (@TReporta) June 28, 2026

Incendio en Casco Antiguo: mantienen la evaluación de los daños

Tras controlar el incendio, las autoridades iniciaron la evaluación de los daños y la atención de las personas afectadas por el siniestro. Hasta el momento, no se han informado las causas que originaron el fuego, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

El Sinaproc reiteró su llamado a la población a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.