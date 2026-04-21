Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 10:14

Calendario escolar 2026: próximo día libre del primer trimestre para estudiantes

De acuerdo con el calendario escolar 2026, este día, al caer viernes, la jornada académica se reanudará de forma regular el lunes 4 de mayo.

Calendario escolar 2026 del MEDUCA.

Calendario escolar 2026 del MEDUCA.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario escolar 2026 establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), se informa a la comunidad educativa que el próximo viernes 1 de mayo será día libre para todos los estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional.

Esta suspensión de clases responde a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Al caer viernes, la jornada académica se reanudará de forma regular el lunes 4 de mayo.

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Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  • Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  • Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
  • Martes 8 de diciembre: Día de La Madre
CALENDARIOESCOLAR2026
Calendario Escolar 2026.

Calendario Escolar 2026.

Calendario escolar 2026

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
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