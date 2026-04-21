Calendario escolar 2026: próximo día libre del primer trimestre para estudiantes

De acuerdo con el calendario escolar 2026 establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), se informa a la comunidad educativa que el próximo viernes 1 de mayo será día libre para todos los estudiantes de primaria, premedia y media a nivel nacional.
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Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
- Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
- Martes 8 de diciembre: Día de La Madre
Calendario escolar 2026
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.