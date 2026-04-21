Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 09:02

Investigan vencimiento de insumos en la CSS por $2.5 millones

El Ministerio Público investiga el vencimiento de insumos médicos en la CSS por $2.5 millones. Realizan inspecciones en depósitos.

Investigan insumos vencidos en la CSS

Investigan insumos vencidos en la CSS

Ministerio Público
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que avanzan las investigaciones del Ministerio Público tras la denuncia presentada por su director general, Dino Mon Vásquez, por el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

Como parte de las diligencias, las autoridades han realizado:

  • Inspecciones oculares en depósitos ubicados en:
    • Felipillo
    • El Crisol

Las investigaciones continuarán en otros centros de distribución a nivel nacional.

Investigan insumos vencidos en la CSS

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El director de la CSS destacó que desde el inicio de su gestión se ha impulsado una política de cero tolerancia frente a irregularidades. “Estas acciones ya empiezan a rendir frutos en beneficio del Estado y de la institución”, señaló Mon Vásquez.

La CSS reiteró que mantendrá cooperación total con el Ministerio Público para:

  • Esclarecer los hechos
  • Determinar posibles responsabilidades
  • Garantizar una gestión transparente de los recursos

El caso genera preocupación, ya que involucra insumos médicos destinados a la atención de pacientes, lo que resalta la importancia de una correcta administración en el sistema de salud pública.

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