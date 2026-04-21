Investigan vencimiento de insumos en la CSS por $2.5 millones

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que avanzan las investigaciones del Ministerio Público tras la denuncia presentada por su director general, Dino Mon Vásquez, por el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

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Como parte de las diligencias, las autoridades han realizado:

Inspecciones oculares en depósitos ubicados en: Felipillo El Crisol



Las investigaciones continuarán en otros centros de distribución a nivel nacional.

Investigan insumos vencidos en la CSS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046588660297109956?s=20&partner=&hide_thread=false La @CSSPanama informa que el Ministerio Público ha realizado diligencias de inspección ocular en los depósitos ubicados en Felipillo y El Crisol, como parte de la investigación por el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares. pic.twitter.com/hAjOYzBM7U — Telemetro Reporta (@TReporta) April 21, 2026

El director de la CSS destacó que desde el inicio de su gestión se ha impulsado una política de cero tolerancia frente a irregularidades. “Estas acciones ya empiezan a rendir frutos en beneficio del Estado y de la institución”, señaló Mon Vásquez.

La CSS reiteró que mantendrá cooperación total con el Ministerio Público para:

Esclarecer los hechos

Determinar posibles responsabilidades

Garantizar una gestión transparente de los recursos

El caso genera preocupación, ya que involucra insumos médicos destinados a la atención de pacientes, lo que resalta la importancia de una correcta administración en el sistema de salud pública.