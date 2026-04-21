Recuperan autos con denuncias vigentes en Panamá Oeste

En una ofensiva contra el hurto y robo de autos, la Policía Nacional logró la recuperación de seis vehículos que mantenían denuncias vigentes por robo, hurto y apropiación indebida. El operativo se llevó a cabo mediante diversas diligencias en los distritos de La Chorrera y Arraiján, provincia de Panamá Oeste.
- Aprehensiones: Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el hurto de un vehículo propiedad del Estado.
- Decomiso de autopartes: En allanamientos realizados a residencias y establecimientos de venta de piezas usadas (rastros), las autoridades ubicaron 66 computadoras de vehículos de dudosa procedencia.
- Confiscación: Las piezas fueron incautadas para su debida verificación y peritaje, a fin de determinar si guardan relación con denuncias interpuestas por ciudadanos afectados.
Tanto los sospechosos como los indicios recuperados han sido puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para dar inicio a los procesos judiciales de rigor.