Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 16:09

Recuperan autos con denuncias vigentes en Panamá Oeste

La Policía Nacional logró la recuperación de seis autos que mantenían denuncias vigentes por robo, hurto y apropiación indebida.

La Policía Nacional logró la recuperación de seis autos que mantenían denuncia.

La Policía Nacional logró la recuperación de seis autos que mantenían denuncia.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

En una ofensiva contra el hurto y robo de autos, la Policía Nacional logró la recuperación de seis vehículos que mantenían denuncias vigentes por robo, hurto y apropiación indebida. El operativo se llevó a cabo mediante diversas diligencias en los distritos de La Chorrera y Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Durante las acciones policiales, se obtuvieron los siguientes resultados:

  • Aprehensiones: Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el hurto de un vehículo propiedad del Estado.
  • Decomiso de autopartes: En allanamientos realizados a residencias y establecimientos de venta de piezas usadas (rastros), las autoridades ubicaron 66 computadoras de vehículos de dudosa procedencia.
  • Confiscación: Las piezas fueron incautadas para su debida verificación y peritaje, a fin de determinar si guardan relación con denuncias interpuestas por ciudadanos afectados.

Tanto los sospechosos como los indicios recuperados han sido puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para dar inicio a los procesos judiciales de rigor.

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