Colón Nacionales -  21 de abril de 2026 - 15:40

Tiroteo en Colón: Deja menor de 14 años herido en Puerto Escondido

Un adolescente de 14 años fue impactado por disparos en medio de un tiroteo registrado en el sector de Puerto Escondido, en la provincia de Colón.

Un menor de 14 años resultó herido en Colón. 

Un menor de 14 años resultó herido en Colón. 

María Hernández
Por María Hernández

Un menor de 14 años resultó herido tras quedar en medio de un tiroteo ocurrido en el sector conocido como El Límite, en Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente recibió tres impactos de bala que le provocaron heridas en el rostro, abdomen y tórax.

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El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibe atención médica.

Preocupación tras tiroteo en Cristóbal

Este nuevo hecho de violencia ha generado preocupación entre los moradores del corregimiento de Cristóbal, quienes piden mayor seguridad en el área.

Asimismo, el representante del sector hizo un llamado a las autoridades para reforzar la presencia policial y evitar que situaciones como esta continúen afectando a la comunidad.

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