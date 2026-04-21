Chiriquí Nacionales -  21 de abril de 2026 - 16:00

En Chiriquí denuncian largas filas para entrega de medicamentos en la Policlínica Gustavo A. Ros

Asegurados reportan esperas de hasta cinco días para retirar medicamentos en la Policlínica Gustavo A. Ros en la provincia de Chiriquí.

Filas y retrasos en entrega de medicamentos.

Filas y retrasos en entrega de medicamentos.

Usuarios denuncian que, tras ingresar sus recetas, deben esperar hasta cinco días para recibirlos, una situación que afecta especialmente a pacientes con hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

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Ante las quejas, el director médico de la Caja de Seguro Social en Chiriquí, Erick Miranda, explicó que la demora se debe a la instalación de un nuevo sistema que busca mejorar el proceso de entrega.

CSS en Chiriquí reconoce demoras

El funcionario recomendó a los pacientes acudir a la Policlínica de Los Abanicos para evitar la saturación, mientras se normaliza la atención en esta instalación de salud.

Las autoridades aseguraron que ya trabajan en agilizar el sistema para reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a medicamentos para los asegurados.

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