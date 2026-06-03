Chiriquí Nacionales -  3 de junio de 2026 - 15:53

UNACHI informa avances en presupuesto 2027 y pago de compromisos financieros

Representantes de la UNACHI sostienen reuniones con la Dirección de Presupuesto de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas.

UNACHI informa avances en presupuesto 2027.

UNACHI informa avances en presupuesto 2027.

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María Hernández
Por María Hernández

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) comunicó a la comunidad universitaria que autoridades de la institución participan en reuniones técnicas para sustentar la vigencia presupuestaria correspondiente al año 2027.

De acuerdo con un comunicado oficial, la vicerrectora administrativa, Rosa A. Moreno, junto a la directora de Planificación, Iris Fuentes, y la profesora Sugeli Castillo, acudieron a la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA) para presentar la sustentación presupuestaria de la casa de estudios superiores.

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Asimismo, las representantes de la universidad sostendrán conversaciones con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con el pago de acreedores y la cuota correspondiente a la Caja de Seguro Social (CSS).

La institución destacó que estas gestiones forman parte de los procesos administrativos habituales para garantizar la continuidad de sus operaciones y atender compromisos financieros pendientes.

En el comunicado, la universidad reiteró un mensaje de tranquilidad a estudiantes, docentes y personal administrativo, asegurando que las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad.

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