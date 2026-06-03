UNACHI informa avances en presupuesto 2027 y pago de compromisos financieros

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) comunicó a la comunidad universitaria que autoridades de la institución participan en reuniones técnicas para sustentar la vigencia presupuestaria correspondiente al año 2027.
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UNACHI sustenta presupuesto 2027 y gestiona pagos pendientes
Asimismo, las representantes de la universidad sostendrán conversaciones con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionadas con el pago de acreedores y la cuota correspondiente a la Caja de Seguro Social (CSS).
La institución destacó que estas gestiones forman parte de los procesos administrativos habituales para garantizar la continuidad de sus operaciones y atender compromisos financieros pendientes.
En el comunicado, la universidad reiteró un mensaje de tranquilidad a estudiantes, docentes y personal administrativo, asegurando que las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad.