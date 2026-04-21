Béisbol Mayor 2026: Colón vence a Bocas del Toro y fuerza el séptimo juego de semifinales

En el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, la noche de este lunes 20 de abril se disputó un electrizante sexto juego de la serie semifinal entre Colón y Bocas del Toro.
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Béisbol Mayor: Colón y Bocas del Toro se enfrentan en el juego 7
Con este resultado, el equipo dirigido por el timonel Hipólito Ortiz consiguió igualar la serie y forzar un séptimo y decisivo encuentro, donde se definirá al segundo finalista del torneo.
El partido definitivo se jugará este martes en el mismo escenario, a partir de las 7:00 p.m., en un choque que promete emociones de principio a fin.