Béisbol Mayor 2026: Colón fuerza el sexto juego tras vencer a Bocas del Toro en semifinales

La noche del sábado 18 de abril dejó uno de los encuentros más reñidos de las semifinales del Béisbol Mayor 2026 . La novena de Colón consiguió un triunfo ajustado de 1 carrera por 0 sobre Bocas del Toro, resultado que le permitió forzar el sexto juego de la serie.

La serie del Béisbol Mayor se mantiene 3-2 a favor de Bocas

A pesar de la derrota, Bocas del Toro mantiene la ventaja en la serie con tres juegos ganados frente a dos de Colón, por lo que aún conserva la primera oportunidad de sellar su clasificación a la gran final.

El próximo enfrentamiento, programado para el lunes 20 de abril a las 7:00 p.m. en el estadio Calvin Byron, será clave. Colón buscará empatar la serie y extenderla a un séptimo y definitivo partido, mientras que Bocas intentará asegurar su boleto.

Cabe destacar que la novena de Chiriquí ya se encuentra clasificada y a la espera de su rival para disputar la final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.