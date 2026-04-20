Béisbol Mayor 2026 Deportes -  20 de abril de 2026 - 09:22

Béisbol Mayor 2026: Colón fuerza el sexto juego tras vencer a Bocas del Toro en semifinales

El Béisbol Mayor 2026 sigue al rojo vivo. Colón logró una victoria y obliga a Bocas del Toro a disputar el sexto juego de la serie semifinal.

En Béisbol Mayor Colón logró una victoria.

En Béisbol Mayor Colón logró una victoria.

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María Hernández
Por María Hernández

La noche del sábado 18 de abril dejó uno de los encuentros más reñidos de las semifinales del Béisbol Mayor 2026. La novena de Colón consiguió un triunfo ajustado de 1 carrera por 0 sobre Bocas del Toro, resultado que le permitió forzar el sexto juego de la serie.

La serie del Béisbol Mayor se mantiene 3-2 a favor de Bocas

A pesar de la derrota, Bocas del Toro mantiene la ventaja en la serie con tres juegos ganados frente a dos de Colón, por lo que aún conserva la primera oportunidad de sellar su clasificación a la gran final.

El próximo enfrentamiento, programado para el lunes 20 de abril a las 7:00 p.m. en el estadio Calvin Byron, será clave. Colón buscará empatar la serie y extenderla a un séptimo y definitivo partido, mientras que Bocas intentará asegurar su boleto.

Cabe destacar que la novena de Chiriquí ya se encuentra clasificada y a la espera de su rival para disputar la final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

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