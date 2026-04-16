Béisbol Mayor 2026 Deportes -  16 de abril de 2026 - 10:15

Béisbol Mayor 2026 Panamá Oeste vence a Chiriquí y logra su primera victoria en semifinale

Los Vaqueros de Panamá Oeste reaccionaron casa y derrotaron a Chiriquí en el tercer juego de semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026 Panamá Oeste vence.

Béisbol Mayor 2026 Panamá Oeste vence.

María Hernández
Por María Hernández

La novena de Panamá Oeste consiguió un triunfo clave al imponerse 2 carreras por 1 sobre Chiriquí en el Estadio Mariano Rivera, en el tercer partido de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Vencen Los vaqueros al gana'o bravo Béisbol Mayor 2026.

Los Vaqueros aprovecharon su localía para romper la racha adversa y sumar su primera victoria en esta fase, manteniéndose en la pelea dentro de una serie que sigue muy disputada.

La acción continúa este jueves 16 de abril con los cuartos juegos de semifinales, que se disputarán de manera simultánea a las 7:00 p.m. En el estadio Roberto Mariano Bula, Bocas del Toro se enfrentará a Colón, mientras que Chiriquí volverá a medirse ante Panamá Oeste en el Mariano Rivera, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

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