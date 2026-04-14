Béisbol Mayor 2026: Colón y Chiriquí toman ventaja en las semifinales

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entró en su fase decisiva con el inicio de las semifinales.
Béisbol Mayor 2026: Colón clasifica a semifinales y así se juegan los partidos de hoy
Chiriquí busca la clasificación a la final de la liga de Béisbol Mayor
Los colonenses vencieron 3-1 a Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron, mientras que Chiriquí volvió a imponerse, esta vez 3-2 sobre Panamá Oeste en el Kenny Serracín, para colocarse 2-0 y quedar a un paso de la final.
La serie entre Colón y Bocas del Toro continuará este martes 14 de abril (7:00 p.m.), mientras que Chiriquí buscará sellar su clasificación el miércoles en el estadio Mariano Rivera, ante el equipó de Panamá Oeste.