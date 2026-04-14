Béisbol Mayor 2026 Deportes -  14 de abril de 2026 - 10:31

Béisbol Mayor 2026: Colón y Chiriquí toman ventaja en las semifinales

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entró en su fase decisiva en la ronda de semifinales con Colón y Chiriquí a la cabeza.

Béisbol Mayor 2026 - Chiriquí           
Béisbol Mayor 2026 - Chiriquí           FOTO: FEDEBEIS

Colón y Chiriquí arrancaron con fuerza en las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 este lunes 13 de abril, tomando ventaja en sus respectivas series.

Béisbol Mayor 2026: Colón clasifica a semifinales y así se juegan los partidos de hoy

Chiriquí busca la clasificación a la final de la liga de Béisbol Mayor

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Los cuatro mejores equipos de la liga

Los cuatro mejores equipos de la liga

Los colonenses vencieron 3-1 a Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron, mientras que Chiriquí volvió a imponerse, esta vez 3-2 sobre Panamá Oeste en el Kenny Serracín, para colocarse 2-0 y quedar a un paso de la final.

La serie entre Colón y Bocas del Toro continuará este martes 14 de abril (7:00 p.m.), mientras que Chiriquí buscará sellar su clasificación el miércoles en el estadio Mariano Rivera, ante el equipó de Panamá Oeste.

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