Béisbol Mayor 2026: Colón y Chiriquí toman ventaja en las semifinales

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entró en su fase decisiva con el inicio de las semifinales.

Colón y Chiriquí arrancaron con fuerza en las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 este lunes 13 de abril, tomando ventaja en sus respectivas series.

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Béisbol Mayor 2026: Colón clasifica a semifinales y así se juegan los partidos de hoy

Chiriquí busca la clasificación a la final de la liga de Béisbol Mayor

image Los cuatro mejores equipos de la liga FOTO: FEDEBEIS

Los colonenses vencieron 3-1 a Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron, mientras que Chiriquí volvió a imponerse, esta vez 3-2 sobre Panamá Oeste en el Kenny Serracín, para colocarse 2-0 y quedar a un paso de la final.

La serie entre Colón y Bocas del Toro continuará este martes 14 de abril (7:00 p.m.), mientras que Chiriquí buscará sellar su clasificación el miércoles en el estadio Mariano Rivera, ante el equipó de Panamá Oeste.