Béisbol Mayor 2026: Colón clasifica a semifinales y así se juegan los partidos de hoy

La novena de Colón se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, tras derrotar con autoridad 6-0 a Herrera en el cuarto partido de su serie de la Ronda de Ocho.
Béisbol Mayor 2026: Resultados recientes
- Colón 6 - 0 Herrera
Con este triunfo, Colón asegura su presencia en la siguiente fase del torneo y se posiciona como uno de los equipos fuertes en la lucha por el título.
Así sigue la Serie de Ocho
La emoción continúa en la Ronda de Ocho, una fase clave del campeonato que define a los semifinalistas en medio de intensos duelos en todo el país.
Partidos para hoy viernes 10 de abril
La jornada de este viernes presenta encuentros decisivos:
- Darién vs Panamá Oeste
- Veraguas vs Chiriquí
Todos los partidos están programados para iniciar desde las 7:00 p.m.
La batalla por el título continúa
Con cada victoria contando en esta etapa, los equipos mantienen viva la lucha por avanzar en el campeonato, en una serie que promete emoción, estrategia y grandes actuaciones sobre el diamante.