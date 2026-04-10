Béisbol mayor Deportes -  10 de abril de 2026 - 07:57

Béisbol Mayor 2026: Colón clasifica a semifinales y así se juegan los partidos de hoy

Colón avanza a semifinales tras vencer a Herrera en el Béisbol Mayor 2026. Conoce resultados y partidos de hoy en la Serie de Ocho.

Béisbol Mayor 2026

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FEDEBEIS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La novena de Colón se convirtió en el primer clasificado a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, tras derrotar con autoridad 6-0 a Herrera en el cuarto partido de su serie de la Ronda de Ocho.

El encuentro se disputó en el estadio Claudio Nieto, donde los colonenses sellaron su pase con una sólida actuación.

Béisbol Mayor 2026: Resultados recientes

  • Colón 6 - 0 Herrera

Con este triunfo, Colón asegura su presencia en la siguiente fase del torneo y se posiciona como uno de los equipos fuertes en la lucha por el título.

Así sigue la Serie de Ocho

La emoción continúa en la Ronda de Ocho, una fase clave del campeonato que define a los semifinalistas en medio de intensos duelos en todo el país.

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Partidos para hoy viernes 10 de abril

La jornada de este viernes presenta encuentros decisivos:

  • Darién vs Panamá Oeste
  • Veraguas vs Chiriquí

Todos los partidos están programados para iniciar desde las 7:00 p.m.

La batalla por el título continúa

Con cada victoria contando en esta etapa, los equipos mantienen viva la lucha por avanzar en el campeonato, en una serie que promete emoción, estrategia y grandes actuaciones sobre el diamante.

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