Panamá Deportes -  7 de abril de 2026 - 07:35

Béisbol Mayor 2026: anuncian fechas para escoger y revelar a los mejores jugadores

FEDEBEIS anuncia fechas para elegir MVP, Novato y mejores del Béisbol Mayor 2026. Conoce cuándo se revelan los premios.

Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026.

FEDEBEIS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció el cronograma oficial para la escogencia y revelación de los premios del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas.

Desde este lunes 6 de abril se abrió el periodo de votación para elegir a los mejores de la temporada en las siguientes categorías:

  • Novato del Año
  • Director del Año
  • Extranjero del Año
  • Lanzador Más Valioso
  • Jugador Más Valioso (MVP)

Béisbol Mayor 2026: fechas de premios y MVP en Panamá

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El proceso de selección se desarrollará entre el 6 y 18 de abril, con anuncios programados en distintas fechas:

  • 20 de abril: Campeones ofensivos y defensivos
  • 21 de abril: Novato del Año
  • 22 de abril: Director del Año y Extranjero del Año
  • 23 de abril: Lanzador Más Valioso y Jugador Más Valioso

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El periodo de votación cerrará oficialmente entre el 16 y 18 de abril, según la categoría.

¿Quiénes votan?

Dependiendo del premio, participan en la escogencia:

  • Junta Directiva de FEDEBEIS
  • Comisión Técnica
  • Comisionados
  • Prensa deportiva
  • Aficionados

Criterios de evaluación

La federación aclaró que:

  • Extranjero del Año y Lanzador Más Valioso se evalúan con base en la Serie Regular y la Serie de Ocho
  • Novato, Director y MVP se determinan únicamente con estadísticas de la Serie Regular

Este proceso marca el cierre de la temporada regular y destaca el rendimiento de los peloteros más sobresalientes del campeonato.

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