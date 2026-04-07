Béisbol Mayor 2026: anuncian fechas para escoger y revelar a los mejores jugadores

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció el cronograma oficial para la escogencia y revelación de los premios del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas.
- Novato del Año
- Director del Año
- Extranjero del Año
- Lanzador Más Valioso
- Jugador Más Valioso (MVP)
Béisbol Mayor 2026: fechas de premios y MVP en Panamá
El proceso de selección se desarrollará entre el 6 y 18 de abril, con anuncios programados en distintas fechas:
- 20 de abril: Campeones ofensivos y defensivos
- 21 de abril: Novato del Año
- 22 de abril: Director del Año y Extranjero del Año
- 23 de abril: Lanzador Más Valioso y Jugador Más Valioso
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El periodo de votación cerrará oficialmente entre el 16 y 18 de abril, según la categoría.
¿Quiénes votan?
Dependiendo del premio, participan en la escogencia:
- Junta Directiva de FEDEBEIS
- Comisión Técnica
- Comisionados
- Prensa deportiva
- Aficionados
Criterios de evaluación
La federación aclaró que:
- Extranjero del Año y Lanzador Más Valioso se evalúan con base en la Serie Regular y la Serie de Ocho
- Novato, Director y MVP se determinan únicamente con estadísticas de la Serie Regular
Este proceso marca el cierre de la temporada regular y destaca el rendimiento de los peloteros más sobresalientes del campeonato.