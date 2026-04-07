Béisbol Mayor 2026: anuncian fechas para escoger y revelar a los mejores jugadores

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció el cronograma oficial para la escogencia y revelación de los premios del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , Copa Cerveza Atlas.

Desde este lunes 6 de abril se abrió el periodo de votación para elegir a los mejores de la temporada en las siguientes categorías:

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Novato del Año

Director del Año

Extranjero del Año

Lanzador Más Valioso

Jugador Más Valioso (MVP)

Béisbol Mayor 2026: fechas de premios y MVP en Panamá

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El proceso de selección se desarrollará entre el 6 y 18 de abril, con anuncios programados en distintas fechas:

20 de abril: Campeones ofensivos y defensivos

Campeones ofensivos y defensivos 21 de abril: Novato del Año

Novato del Año 22 de abril: Director del Año y Extranjero del Año

Director del Año y Extranjero del Año 23 de abril: Lanzador Más Valioso y Jugador Más Valioso

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El periodo de votación cerrará oficialmente entre el 16 y 18 de abril, según la categoría.

¿Quiénes votan?

Dependiendo del premio, participan en la escogencia:

Junta Directiva de FEDEBEIS

Comisión Técnica

Comisionados

Prensa deportiva

Aficionados

Criterios de evaluación

La federación aclaró que:

Extranjero del Año y Lanzador Más Valioso se evalúan con base en la Serie Regular y la Serie de Ocho

se evalúan con base en la Serie Regular y la Serie de Ocho Novato, Director y MVP se determinan únicamente con estadísticas de la Serie Regular

Este proceso marca el cierre de la temporada regular y destaca el rendimiento de los peloteros más sobresalientes del campeonato.