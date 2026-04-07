Panamá Calle 7 -  7 de abril de 2026 - 08:13

Calle 7 Panamá: eliminan a Moana y Rigo y hoy se retoma la competencia de equipos

Moana y Rigo quedan eliminados del campo de batalla en Calle 7 Panamá. La Competencia fue suspendida por situación en el Puente de Las Américas.

Calle 7 Panamá

Calle 7 Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El programa Calle 7 Panamá vivió una jornada intensa marcada por eliminaciones y la suspensión de su competencia, tras los hechos registrados en el Puente de Las Américas.

Calle 7 Panamá: Moana se despide del equipo amarillo

En la competencia femenina de nominadas, Moana Hosanna Arauz quedó eliminada del “campo de batalla”, tras una participación destacada.

La competidora se despidió luego de demostrar entrega, esfuerzo y determinación hasta el final, ganándose el reconocimiento del público.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "Moana @hosannaarauz se despide del campo de batalla tras luchar contra viento y marea por superarse, mostrando un corazón latente hasta el final"
View this post on Instagram

Rigo también queda fuera

Por parte del equipo rojo, Rigo se convirtió en el eliminado de la jornada.

El participante, considerado uno de los novatos con mayor potencial, no logró superar la prueba definitiva, despidiéndose de la competencia tras aportar al desempeño de su equipo.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "Palabras de @rigo_musa un novato que pudo demostrar un gran potencial junto a su equipo, pero hoy no logra el cometido y lamentablemente se despide del campo de batalla♥"
View this post on Instagram

Suspenden competencia en Calle 7 por situación nacional

La producción del programa informó que la competencia del lunes fue suspendida debido a la cobertura informativa relacionada con la situación en el Puente de Las Américas.

Regresa la programación este martes

El programa retomará su transmisión regular este martes 7 de abril, con nuevas competencias y la continuidad del programa.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "NOTICIA IMPORTANTE . . Debido a la lamentable situación en el Puente de Las Américas y por temas de cobertura por noticias, la competencia de la tarde de hoy queda suspendida, regresando a nuestra programación regular el día de mañana. Gracias a todos por la atención y paciencia, nos vemos mañana con más adrenalina y competencia"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Reto de sonidos de animales en Calle 7 con el Super 99

Reto de charadas de frutas y vegetales en Calle 7 con el Super 99

Reto Super 99: encuentra al competidor con el juguete oculto en Calle 7

Recomendadas

Más Noticias