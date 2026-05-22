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Calle 7 Panamá Calle 7 -  22 de mayo de 2026 - 10:06

Calle 7 Panamá: amarillos ganan intensa tarde de competencia

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá estuvo marcada por la adrenalina, velocidad y resistencia en una jornada donde ambos equipos lucharon hasta el final.

Calle 7 Panamá amarillos logran la victoria. 

Calle 7 Panamá amarillos logran la victoria. 

@calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La competencia de 21 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo cargada de intensidad desde el inicio, con competencias que pusieron a prueba el rendimiento físico y la estabilidad de los participantes.

La primera prueba de la tarde fue dominada por el equipo amarillo, que logró quedarse con los primeros 100 puntos y tomar ventaja en el marcador.

Puede leer: Calle 7 Panamá: equipo rojo consigue la victoria de la tarde

Adrenalina y velocidad marcaron la tarde de Calle 7 Panamá

Sin embargo, el equipo rojo reaccionó en la segunda competencia y consiguió llevarse los 200 puntos, igualando la batalla y aumentando la tensión entre ambos equipos.

Todo se definió en la tercera y última prueba de la jornada, donde el equipo amarillo volvió a imponerse para quedarse con los 300 puntos finales y asegurar así la victoria de la tarde de competencias.

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