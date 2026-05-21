Calle 7 Panamá: equipo rojo consigue la victoria de la tarde

La tarde del 20 de mayo en Calle 7 Panamá comenzó con las esperadas competencias de nominados, donde varios participantes se jugaron su permanencia dentro del campo de batalla. En la rama femenina, la competidora Emilce pasó directamente a la zona de Amenazados debido a una lesión que le impidió competir.

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Por su parte, Ros decidió enfrentarse de todos modos a Bianka para demostrar cómo se encontraba físicamente pese a sus molestias. Sin embargo, Bianka logró imponerse en el duelo, dejando a Ros con la camiseta de nominada, penalización establecida para quien perdiera la prueba.

En la competencia masculina se enfrentaron Joel, El Piloto y Coco. Los integrantes del equipo amarillo lograron salir bien librados de la jornada, dejando finalmente a El Piloto como amenazado.

Calle 7 Panamá competidores lo dieron todo

Tras los duelos individuales arrancaron las competencias convencionales de la tarde. La primera prueba fue dominada por el equipo rojo, que se quedó con los primeros 100 puntos de la jornada. Luego, el equipo amarillo respondió llevándose la segunda competencia y sumando 200 puntos.

Todo quedó definido en la tercera y última prueba del día, donde ambos equipos entregaron el máximo esfuerzo para evitar nominar a uno de sus compañeros en esta etapa decisiva de la temporada.

Finalmente, el equipo rojo logró quedarse con la victoria de la última competencia, asegurando así el triunfo y cuidar a sus competidores.