Calle 7 Panamá: equipo amarillo barre la tarde en competencias TBT

En Calle 7 Panamá el equipo amarillo llegó inspirado y se quedó con las tres competencias de la tarde, sumando los 100, 200 y 300 puntos en disputa, consolidando así una jornada perfecta dentro del campo de batalla.

La primera prueba midió la velocidad y coordinación de los competidores, donde las filas amarillas arrancaron con ventaja desde el inicio. Posteriormente, en la segunda competencia, el equipo mantuvo el ritmo y volvió a imponerse para quedarse con otros 200 puntos.

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Calle 7 Panamá: equipo amarillo gana todas las competencias

Ya en la tercera y decisiva prueba de la tarde, los amarillos sellaron la barrida al dominar nuevamente el circuito y cerrar una jornada perfecta en esta edición especial de jueves de TBT, donde se recordaron algunas de las pruebas más emblemáticas de temporadas anteriores de Calle 7 Panamá.

Por otro lado, el equipo rojo también tuvo un momento especial durante el programa al celebrar el cumpleaños de la competidora Jadis.