Calle 7 Panamá: victoria roja y nuevos rostros para la temporada 28

La tarde de competencias de este lunes 11 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo cargada de intensidad, precisión y duelos físicos, dejando como ganador al equipo rojo.
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La segunda competencia fue a duelos y estuvo marcada por un incidente, luego de que la capitana del equipo amarillo recibiera un golpe contra una de las estructuras del circuito y tuviera que ser retirada para recibir atención.
A pesar del esfuerzo amarillo, el equipo rojo logró quedarse también con la tercera competencia de la tarde, asegurando así la victoria general de la jornada.
Calle 7: presentan integrantes de la temporada 28
Además de las competencias, el programa presentó oficialmente a varios de los participantes que formarán parte de la temporada 28.
Entre los nombres más destacados y pedidos por la fanaticada aparecen:
- Mario
- Ros
- Nicky
- Moya
- Dimas
- Pao
- Jan Modelo
- Marlen
La presentación generó gran reacción entre los competidores actuales y de la fanaticada del programa, quienes esperaban el regreso de varios de estos competidores a la competencia.