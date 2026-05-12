Calle 7 Panamá: victoria roja y nuevos rostros para la temporada 28

La tarde de competencias de este lunes 11 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo cargada de intensidad, precisión y duelos físicos, dejando como ganador al equipo rojo.

La primera competencia de la tarde fue una prueba de precisión que terminó favoreciendo al equipo escarlata, quienes se quedaron con los primeros 100 puntos.

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La segunda competencia fue a duelos y estuvo marcada por un incidente, luego de que la capitana del equipo amarillo recibiera un golpe contra una de las estructuras del circuito y tuviera que ser retirada para recibir atención.

A pesar del esfuerzo amarillo, el equipo rojo logró quedarse también con la tercera competencia de la tarde, asegurando así la victoria general de la jornada.

Calle 7: presentan integrantes de la temporada 28

Además de las competencias, el programa presentó oficialmente a varios de los participantes que formarán parte de la temporada 28.

Entre los nombres más destacados y pedidos por la fanaticada aparecen:

Mario

Ros

Nicky

Moya

Dimas

Pao

Jan Modelo

Marlen

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "¡BUENOS DÍAS ALEGRÍA! . . Amanecemos con esta foto que pone de buen humor a más de dos, dándoles una pequeña vista de nuestros competidores TEMPORADA 28♥, veteranos, campeones, queridos y esperados, ¡los veremos una vez más!" View this post on Instagram

La presentación generó gran reacción entre los competidores actuales y de la fanaticada del programa, quienes esperaban el regreso de varios de estos competidores a la competencia.