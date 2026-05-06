Calle 7 Panamá: equipo amarillo arrasa y gana por barrida la tarde de competencias

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá estuvo cargada de adrenalina y momentos decisivos, donde el equipo amarillo se impuso con autoridad al ganar por barrida todas las pruebas del día.

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Desde el inicio, los amarillos marcaron el ritmo al llevarse la primera competencia con una amplia ventaja de campanadas, comenzando la jornada con el pie derecho.

Amarillos dominan en Calle 7 Panamá

En la segunda prueba, que combinó competencias en parejas y duelos individuales, se vivió uno de los momentos más tensos de la tarde. Emilce, del equipo rojo, sufrió una lesión al doblarse el tobillo, lo que la obligó a abandonar la competencia entre lágrimas debido al fuerte dolor. A pesar de este incidente, el equipo amarillo logró mantener el control y quedarse con la victoria.

La tercera competencia, caracterizada por su rapidez y exigencia física, puso a prueba la velocidad de los participantes. Nuevamente, los amarillos demostraron su superioridad y cerraron la jornada con otro triunfo, asegurando así la barrida total.

Con este resultado, el equipo amarillo continúa consolidándose como uno de los más fuertes en la competencia.