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Calle 7 Panamá Calle 7 -  30 de abril de 2026 - 10:58

Calle 7 Panamá: equipo rojo arrasa la tarde lluviosa y se queda con la victoria

El equipo rojo dominó la tarde de competencias del miércoles 29 de abril en Calle 7 Panamá, imponiéndose en medio de la lluvia.

Calle 7 Panamá rojos dominan la tarde. 

Calle 7 Panamá rojos dominan la tarde. 

@calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La tarde del 29 de abril en Calle 7 Panamá estuvo marcada por la lluvia y la intensidad de las competencias, que se desarrollaron bajo un fuerte chaparrón sin detener la acción.

El equipo rojo logró imponerse desde el inicio, ganando la primera competencia y la prueba en parejas en piscina, sumando los primeros 100 y 200 puntos de la jornada.

Calle 7 Panamá: rojos aprovechan errores y se quedan con la tarde

Uno de los momentos llamativos fue el duelo entre “El Cheeta” y “El Piloto”, que terminó con este último pasando a reforzar al equipo amarillo, generando un cambio estratégico en plena competencia.

Sin embargo, los amarillos no lograron reaccionar. Una segunda prueba complicada para una de sus parejas terminó por afectar sus aspiraciones, permitiendo que los rojos mantuvieran el control absoluto.

Con un desempeño sólido, el equipo rojo cerró la jornada con una victoria por barrida, consolidándose como protagonista de la tarde de competencias.

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