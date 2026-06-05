Calle 7 Panamá: ¿cuándo será la gran final de la temporada?

La gran final de Calle 7 Panamá se realizará el próximo martes 9 de junio a las 8:30 p.m. en el estudio del programa, donde los finalistas deberán enfrentarse en las últimas pruebas para definir a los campeones de la temporada.

La expectativa crece entre los fanáticos, quienes esperan conocer quiénes serán los competidores capaces de llegar hasta el último episodio y levantarse como campeones.

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Solo los mejores llegarán: así será la gran final de Calle 7 Panamá

La emoción está al máximo en Calle 7 Panamá, que ya se encuentra en su recta final. Los competidores que lograron superar cada etapa de la temporada ahora buscan asegurar un lugar en la gran final y acercarse al sueño de convertirse en campeones.

Actualmente, solo los mejores participantes continúan en competencia. Al final del proceso, únicamente dos hombres y dos mujeres lograrán clasificar a la última jornada, donde se definirá quiénes serán los nuevos campeones de la temporada.

Además del reconocimiento y el título, los ganadores recibirán un premio de 7 mil dólares, convirtiendo la final en una de las más esperadas por los seguidores del programa.