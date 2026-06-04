Calle 7 Panamá: el campeón resurge tras estar al borde de la eliminación

La competencia continúa al rojo vivo en Calle 7 Panamá , donde la etapa verde pone a prueba la resistencia, estrategia y capacidad de reacción de cada participante en la recta decisiva de la temporada.

La jornada inició con la repetición de una prueba masculina que había generado controversia, ya que en su primera ejecución dejó sin posibilidad de salvación a Kevin. Por esta razón, la producción decidió repetir el desafío entre los tres últimos lugares de la tabla: Kevin, Enrique y Cocolín.

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La prueba terminó con un triple empate, obligando a realizar una única pasada de desempate para definir quién abandonaría la competencia. En este último enfrentamiento, el competidor que llegara en último lugar sería eliminado.

Finalmente, Kevin y Cocolín lograron mantenerse en carrera, mientras que Enrique quedó fuera de la competencia tras cometer un error en la ejecución de la prueba al no colocar uno de sus pies en un cubo táctico, requisito indispensable para completar el recorrido.

Calle 7 Panamá: Zory y Bianca lideran mientras Joshua y Jadis están en riesgo

Además, la dinámica de la etapa verde sufrió modificaciones. A partir de ahora, los participantes podrán acumular puntos durante las jornadas de competencia, lo que será determinante para definir quiénes continúan avanzando.

Actualmente, las líderes de la clasificación femenina son Zory y Bianca, quienes mantienen una ventaja importante sobre sus rivales.

Por el lado masculino, la lucha por la cima está mucho más cerrada, con Rasiel, Cocolín, kevin y Joel disputándose los primeros puestos de la tabla.

Mientras tanto, quienes se encuentran en la cuerda floja de cara a la eliminación del jueves son Jadis y Joshua, quienes deberán sumar puntos para evitar convertirse en los próximos eliminados de la etapa verde.