Calle 7 Panamá: inicia la etapa verde y ya hay primeros eliminados

Comenzó la etapa verde en Calle 7 Panamá: estos son los competidores.

La etapa verde ya comenzó en Calle 7 Panamá y con ella quedó atrás la competencia por equipos. A partir de ahora, cada participante deberá luchar por sus propios puntos y mantenerse en carrera para alcanzar un puesto en la gran final de la temporada.

Los competidores que lograron superar las etapas anteriores buscarán llegar al grupo de los siete finalistas que disputarán el título de campeón de Calle 7 Panamá.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le puede interesar: Triple eliminación en Calle 7: tres competidores quedan fuera antes de la etapa verde

En la rama femenina continúan en competencia Zory, Jadis, Isa, Lucía, Ros, Bianca y Kathiana.

Por los hombres siguen en carrera Cheeta, Kevin, Joel, Rasiel, Cocolín, Joshua y Enrique.

Calle 7 Panamá entra en su fase decisiva rumbo a la gran final

La nueva etapa arrancó con emociones y eliminaciones. Las primeras participantes en abandonar la competencia fueron Ros, por la rama femenina, y Cheeta, por la masculina, quienes no lograron mantenerse en la lucha por un lugar en la final.

Con el inicio de la etapa verde, la estrategia, el rendimiento físico y la consistencia cobrarán aún más importancia, ya que cada competidor dependerá únicamente de sus resultados para avanzar.

Ahora la atención se centra en la tabla de posiciones, donde los líderes de ambas ramas buscarán mantenerse en la cima mientras el resto de los participantes intentará recortar distancia en el camino hacia la gran final.