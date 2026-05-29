Calle 7 Panamá: equipo amarillo gana por barrida

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá inició con las pruebas de nominados tanto en la rama femenina como masculina. En la categoría femenina, las nominadas fueron Jadis y Ros por el equipo rojo, mientras que Isa representó al equipo amarillo. Tras el desarrollo de la jornada, Jadis quedó en condición de amenazada.

Por la rama masculina, los nominados fueron Roderick y Joshua por el equipo amarillo, además de Enrique y Kevin por el equipo rojo.

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Calle 7 Panamá: Roderick y Joshua quedan amenazados

Luego de las competencias, los participantes que terminaron amenazados fueron Roderick y Joshua, quienes ahora deberán enfrentarse en la competencia definitiva.

El equipo amarillo dominó completamente la jornada al ganar por barrida las tres pruebas del día, sumando los 100, 200 y 300 puntos de la tarde.

La competencia de amenazados se realizará hoy, donde los participantes tendrán una última oportunidad para avanzar al equipo verde y mantenerse dentro del reality.