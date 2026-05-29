Calle 7 Panamá: equipo amarillo gana por barrida

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá inició con las pruebas de nominados tanto en la rama femenina como masculina. En la categoría femenina, las nominadas fueron Jadis y Ros por el equipo rojo, mientras que Isa representó al equipo amarillo. Tras el desarrollo de la jornada, Jadis quedó en condición de amenazada.
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Calle 7 Panamá: Roderick y Joshua quedan amenazados
Luego de las competencias, los participantes que terminaron amenazados fueron Roderick y Joshua, quienes ahora deberán enfrentarse en la competencia definitiva.
El equipo amarillo dominó completamente la jornada al ganar por barrida las tres pruebas del día, sumando los 100, 200 y 300 puntos de la tarde.
La competencia de amenazados se realizará hoy, donde los participantes tendrán una última oportunidad para avanzar al equipo verde y mantenerse dentro del reality.