Calle 7 Panamá: equipo rojo domina la competencia y barre la tarde

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá inició con las nominaciones pendientes de ambos equipos, dejando a Jadis como la representante del equipo rojo en riesgo de eliminación.Por su parte, el equipo amarillo tomó una decisión que marcó el rumbo de la jornada al escoger a Roderick como su nominado.

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La primera competencia, un intenso reto contra reloj, arrancó con ventaja para los rojos, quienes dominaron la prueba desde el inicio. El equipo amarillo no logró sumar puntos, permitiendo que los rojos se quedaran con los primeros 100 puntos de la tarde.

En la segunda prueba, basada en duelos individuales, ambos equipos comenzaron parejos; sin embargo, el equipo rojo volvió a imponerse para sumar otros 200 puntos.

Calle 7 Panamá: tensión tras polémica decisión de Roderick

La tercera competencia, enfocada en fuerza y resistencia, mantuvo la emoción hasta el final. No obstante, la jornada dio un giro inesperado cuando Roderick decidió ceder la competencia, acción que terminó dejando a Joshua como el nuevo nominado.

La decisión del competidor generó incertidumbre y abrió el debate entre los seguidores del programa: ¿estrategia, intriga o un acto de justicia dentro de la competencia?