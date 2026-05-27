Calle 7 Panamá: rojos arrasan y se llevan la tarde por barrida

La tarde de competencias de este martes 26 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo cargada de adrenalina, intensidad y grandes enfrentamientos entre ambos equipos.
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Calle 7 Panamá: escarlatas se recuperan
Posteriormente, los escarlatas volvieron a dominar la segunda prueba, sumando otros 200 puntos que los mantenían firmes en el liderato de la jornada.
La tercera y última competencia también quedó en manos del equipo rojo, que cerró la tarde con una victoria contundente y los 300 puntos finales, logrando reivindicarse con una barrida perfecta en la competencia.