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Calle 7 Panamá Calle 7 -  27 de mayo de 2026 - 10:38

Calle 7 Panamá: rojos arrasan y se llevan la tarde por barrida

El equipo rojo dominó por completo la tarde de competencias en Calle 7 Panamá y se quedó con los 100, 200 y 300 puntos.

Calle 7 Panamá: los rojos se reivindican con triunfo.

Calle 7 Panamá: los rojos se reivindican con triunfo.

@calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La tarde de competencias de este martes 26 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo cargada de adrenalina, intensidad y grandes enfrentamientos entre ambos equipos.

El equipo rojo logró imponerse en todas las pruebas de la jornada, llevándose la primera competencia y asegurando los primeros 100 puntos de la tarde.

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Posteriormente, los escarlatas volvieron a dominar la segunda prueba, sumando otros 200 puntos que los mantenían firmes en el liderato de la jornada.

La tercera y última competencia también quedó en manos del equipo rojo, que cerró la tarde con una victoria contundente y los 300 puntos finales, logrando reivindicarse con una barrida perfecta en la competencia.

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