| Telemetro
Calle 7 Panamá Calle 7 -  26 de mayo de 2026 - 09:42

Calle 7 Panamá: Amarillos suman otra victoria tras ganar por barrida

La tarde del lunes 25 de mayo, Calle 7 Panamá estuvo marcada por la tensión, las nominaciones y el dominio del equipo amarillo.

Calle 7 Panamá: amarillos logran la victoria. 
Calle 7 Panamá: amarillos logran la victoria. @calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá inició con un ambiente cargado de tensión luego de que Kevin mostrara su inconformidad por la nominación recibida en la última ronda.

El competidor aseguró que no considera justa la decisión y expresó que otro integrante debía portar la camiseta de nominado.

Le puede interesar: Calle 7 Panamá: amarillos ganan intensa tarde de competencia

Calle 7 Panamá: Amarillos dominan todas las competencias

En medio de la polémica, el equipo amarillo logró imponerse durante toda la jornada y ganó por barrida las competencias del día, consolidando una buena actuación en esta ultima semana de equipos de la temporada.

La nominación quedará pendiente y será definida en la edición de hoy, donde la competencia se vuelve cada vez más intensa a las puertas de la etapa verde.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ - 25 DE MAYO | PROGRAMA COMPLETO

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá: equipo rojo consigue la victoria de la tarde

Calle 7 Panamá: fiebre amarilla se lleva la tarde de competencia

Calle 7 Panamá: Kathiana gana la camiseta y Joel es el nuevo nominado

Recomendadas

Más Noticias