Calle 7 Panamá: Amarillos suman otra victoria tras ganar por barrida

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá inició con un ambiente cargado de tensión luego de que Kevin mostrara su inconformidad por la nominación recibida en la última ronda.
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Calle 7 Panamá: Amarillos dominan todas las competencias
En medio de la polémica, el equipo amarillo logró imponerse durante toda la jornada y ganó por barrida las competencias del día, consolidando una buena actuación en esta ultima semana de equipos de la temporada.
La nominación quedará pendiente y será definida en la edición de hoy, donde la competencia se vuelve cada vez más intensa a las puertas de la etapa verde.