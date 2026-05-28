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Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 28 de mayo de 2026

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, dio su conferencia de prensa semanal desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde inauguró la Sala Panamá en la Terminal 2.

El mandatario habló sobre la permanencia de Etelvina de Bonagas como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). También se refirió sobre la reunión sostenida entre el canciller panameño Javier Martínez Acha y su hólogo chino Wang Yi en Nueva York, entre otros temas que abordó.