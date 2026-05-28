Herrera Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 09:41

Lotería Fiscal Regional: ¿Hora y dónde ver el cuarto sorteo de este jueves?

El Ministerio de Economía y Finanzas realizará hoy el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal regional, correspondiente a Herrera, Los Santos y Coclé.

Lotería Fiscal: ¿Dónde ver el cuarto sorteo?

Lotería Fiscal: ¿Dónde ver el cuarto sorteo?

@mefpma
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará hoy jueves 28 de mayo, el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal regional, luego de las premiaciones ya desarrollada en las regiones 1, 2 y 3.

Los ciudadanos podrán seguir la transmisión oficial y consultar los listados de ganadores a través del canal de YouTube de la DGI y el MEF, así como en los en vivos de las cuentas oficiales de Instagram de @mefpma y @dgipma.

Puede leer: Lotería Fiscal: ¿Dónde será el cuarto sorteo y cuáles son las provincias participantes?

En esta ocasión participarán las regiones de Herrera, Los Santos y Coclé y el evento tendrá lugar en Mall Paseo Central. La iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar entre los ciudadanos la solicitud de facturas fiscales en cada compra o servicio.

Premios de hasta B/.10 mil en el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal

Las autoridades recordaron que durante cada sorteo regional se entregan premios de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000.

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "La emoción de la Lotería Fiscal Regional llega este jueves 28 de mayo al Mall Paseo Central. La Región 4 conformada por Herrera, Los Santos y Coclé tendrá la oportunidad de participar por premios de hasta B/.10,000 en una jornada llena de entusiasmo y participación ciudadana. Hora: 1:00 p.m. Lugar: Mall Paseo Central Transmisión en vivo a través de las redes del MEF #ConPasoFirme"
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