Lotería Fiscal Regional: ¿Hora y dónde ver el cuarto sorteo de este jueves?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará hoy jueves 28 de mayo, el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal regional, luego de las premiaciones ya desarrollada en las regiones 1, 2 y 3.

Los ciudadanos podrán seguir la transmisión oficial y consultar los listados de ganadores a través del canal de YouTube de la DGI y el MEF , así como en los en vivos de las cuentas oficiales de Instagram de @mefpma y @dgipma .

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En esta ocasión participarán las regiones de Herrera, Los Santos y Coclé y el evento tendrá lugar en Mall Paseo Central. La iniciativa impulsada por la Dirección General de Ingresos busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar entre los ciudadanos la solicitud de facturas fiscales en cada compra o servicio.

Premios de hasta B/.10 mil en el cuarto sorteo de la Lotería Fiscal

Las autoridades recordaron que durante cada sorteo regional se entregan premios de B/.1,000, B/.5,000 y hasta B/.10,000.