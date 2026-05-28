Presidente Mulino calificó como un "show lamentable" la permanencia de la rectora de la UNACHI

El presidente de la República, José Raúl Mulino , calificó como un "show lamentable" los hechos registrados este miércoles en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tras confirmarse la permanencia de la rectora Etelvina de Bonagas en su cargo.

A juicio del mandatario, esta situación proyecta una imagen sumamente negativa de la institución y evidencia un entendimiento erróneo y limitado de lo que realmente significa la autonomía universitaria dictada por la ley.

"Lamento muchísimo la falta de renovación y la defensa de privilegios en esa entidad. Por supuesto que yo respeto la autonomía universitaria, pero no para ese tipo de privilegios y de actos que rayan abiertamente en la moral pública", afirmó el mandatario.

Mulino enfatizó que en un entorno académico, donde deben predominar el debate y el aprendizaje continuo, no caben este tipo de situaciones. Asimismo, instó a la junta directiva de la UNACHI a comprender las exigencias del siglo actual y a adaptarse a las nuevas innovaciones.

"Si por mi fuera y tuviera la capacidad, esa señora (Etelvina de Bonagas) no hubiera entrado hoy a la universidad, pero no lo puedo hacer. Por lo pronto, de mi Gobierno no habrá un solo centavo (...) para esa universidad. Me duele mucho por los que no tienen nada que ver", aseguró.