Presidente Mulino inspecciona construcción del nuevo Hospital Aquilino Tejeira en Penonomé

El presidente de la República, José Raúl Mulino , inspeccionó este viernes los avances en la construcción del nuevo Hospital Aquilino Tejeira, una de las principales obras de infraestructura sanitaria recuperadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud (Minsa). El proyecto tiene como objetivo garantizar atención médica moderna para miles de panameños.

El nuevo centro hospitalario, ubicado en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, registra un avance físico del 77.5% y representa una inversión de B/. 214,038,930.95. La obra es ejecutada por el Consorcio Hospital A.T. (conformado por las empresas Constructora Nova, S.A. y Copisa).

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel de Mulino; el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano; y el gobernador de Coclé, Irving González. A su llegada, el jefe del Ejecutivo saludó al personal de construcción: “Los felicito por el esfuerzo; esta obra cambiará la realidad de la salud en el interior”, manifestó.

El mandatario destacó que esta infraestructura forma parte del compromiso del Gobierno Nacional de rescatar proyectos de salud que permanecieron paralizados o retrasados durante administraciones anteriores. Actualmente, la fase constructiva genera más de 200 empleos directos para residentes de Coclé, dinamizando la economía local.

Una vez culminado, el hospital beneficiará a más de 180 mil habitantes de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, fortaleciendo la red de atención especializada en la región central del país.

El Minsa estima que la obra será entregada durante el segundo semestre de 2027. El complejo de salud dispondrá de las siguientes especificaciones: