Excolaboradores del IFARHU podrán retirar pago de prima de antigüedad

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con el proceso de pago de la prima de antigüedad. En esta ocasión, la medida beneficia a 89 excolaboradores que culminaron sus funciones en la institución durante el año 2022.
De acuerdo con la entidad, este proceso busca garantizar el reconocimiento legal de los años de servicio brindados por el personal, reafirmando el respeto a los derechos laborales establecidos.
Requisitos y lugares de cobro de la prima de antigüedad
Los desembolsos se realizarán a partir de la fecha bajo los siguientes lineamientos:
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Documentación: Presentar copia de la cédula de identidad personal vigente.
Excolaboradores del interior y comarcas: Deberán apersonarse directamente a la sede regional o provincial correspondiente a su zona de trabajo para solicitar su pago.
Convocatoria para periodos anteriores (2014-2021)
Asimismo, el IFARHU reiteró el llamado a los excolaboradores que aún mantienen pendiente el retiro de su prima de antigüedad correspondiente a los años 2014 al 2021, instándolos a acercarse a la institución para realizar el trámite respectivo.
Canales de atención: Para mayor información o consultas sobre el estado de sus trámites, los interesados pueden comunicarse a las líneas telefónicas 502-4504, 502-4505, 502-4506 o 502-4518.