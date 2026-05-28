Excolaboradores del IFARHU podrán retirar pago de prima de antigüedad

Sede del IFARHU en la ciudad de Panamá.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continúa con el proceso de pago de la prima de antigüedad. En esta ocasión, la medida beneficia a 89 excolaboradores que culminaron sus funciones en la institución durante el año 2022.

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De acuerdo con la entidad, este proceso busca garantizar el reconocimiento legal de los años de servicio brindados por el personal, reafirmando el respeto a los derechos laborales establecidos.

Requisitos y lugares de cobro de la prima de antigüedad

Los desembolsos se realizarán a partir de la fecha bajo los siguientes lineamientos:

Documentación: Presentar copia de la cédula de identidad personal vigente.

Excolaboradores del interior y comarcas: Deberán apersonarse directamente a la sede regional o provincial correspondiente a su zona de trabajo para solicitar su pago.

Convocatoria para periodos anteriores (2014-2021)

Asimismo, el IFARHU reiteró el llamado a los excolaboradores que aún mantienen pendiente el retiro de su prima de antigüedad correspondiente a los años 2014 al 2021, instándolos a acercarse a la institución para realizar el trámite respectivo.

Canales de atención: Para mayor información o consultas sobre el estado de sus trámites, los interesados pueden comunicarse a las líneas telefónicas 502-4504, 502-4505, 502-4506 o 502-4518.