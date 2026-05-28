Mundial 2026: Países Bajos deja fuera a Frimpong de su lista para el Mundial 2026

El director técnico Ronald Koeman encendió el rancho en suelo neerlandés tras dar la convocatoria oficial para la Copa del Mundo. La baja de Jeremie Frimpong cayó como un balde de agua fría, mientras que el timonel prefirió jugársela y darle el voto de confianza a figuras que vienen saliendo de lesiones.

La baja de Jeremie Frimpong es el tema del momento en el entorno de la escuadra europea. El carrilero derecho la venía rompiendo y se perfilaba como una pieza fija para la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, Koeman prefirió llevar a hombres de su entera confianza que no están al cien por ciento en su estado físico, como Memphis Depay, Jurriën Timber y Justin Kluivert.

El estratega prefirió la experiencia de veteranos como Marten de Roon, dejando por fuera a pelados que pedían paso firme gracias a su buen nivel esta temporada, como Kees Smit y Luciano Valente. La mini concentración de tres días en Zeist fue el escenario donde el técnico terminó de armar su rompecabezas.

Los 26 llamados por Ronald Koeman

Porteros: Mark Flekken, Robin Roefs, Bart Verbruggen.

Defensas: Nathan Aké, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Jorrel Hato, Jan Paul Van Hecke, Micky Van De Ven, Jurriën Timber.

Mediocampistas: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Marten De Roon, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer.

Delanteros: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst.

El camino de la 'Naranja' en el Mundial 2026

A pesar de no arrancar con el cartel de favoritos, el cuadro neerlandés buscará de una vez por todas romper el maleficio y bordar su primera estrella en la camiseta. El onceno europeo se encuentra ubicado en el Grupo F y tendrá su debut el próximo 14 de junio ante la selección de Japón. Posteriormente se verán las caras contra Suecia y cerrarán la fase de grupos frente a Túnez.

Para llegar finos y con el ritmo a tope, la escuadra comandada por Koeman tiene programados dos partidos amistosos de preparación antes de la gran cita: se medirán ante Argelia el 3 de junio y luego jugarán contra Uzbekistán el 8 de junio.