Mundial 2026: Pochettino anuncia convocados de Estados Unidos

Los rivales del área empiezan a destapar sus cartas. El estratega argentino Mauricio Pochettino reveló la lista de los convocados para el Mundial 2026 por Estados Unidos, un equipo repleto de estrellas que busca sacudir la Copa del Mundo en su propio patio.

La plantilla está encabezada por Christian Pulisic, atacante del AC Milan, junto al mediocampista de la Juventus de Turín, Weston McKennie.

El equipo norteamericano asumirá el torneo con la ventaja y la presión de ser coanfitrión junto a México y Canadá, en una histórica edición expandida a 48 naciones que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, un evento que paralizará las pantallas de todos los hogares futboleros.

Figuras de ligas europeas y la MLS en la lista definitiva

El cuerpo técnico liderado por Pochettino apostó por una combinación de legionarios que militan en el balompié del viejo continente y figuras consolidadas de la MLS. Los organizadores del evento anunciaron la plantilla oficial en la ciudad de Nueva York, generando de inmediato altas expectativas en toda la región de la Concacaf, donde el resto de los países del área también afinan detalles para la competencia de fútbol más importante del planeta.

A continuación, compartimos los 26 futbolistas seleccionados por el combinado de las barras y las estrellas