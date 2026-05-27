Mundial 2026: Pochettino anuncia convocados de Estados Unidos

Los rivales del área empiezan a destapar sus cartas. El estratega argentino Mauricio Pochettino reveló la lista de los convocados para el Mundial 2026 por Estados Unidos, un equipo repleto de estrellas que busca sacudir la Copa del Mundo en su propio patio.
El equipo norteamericano asumirá el torneo con la ventaja y la presión de ser coanfitrión junto a México y Canadá, en una histórica edición expandida a 48 naciones que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, un evento que paralizará las pantallas de todos los hogares futboleros.
Figuras de ligas europeas y la MLS en la lista definitiva
El cuerpo técnico liderado por Pochettino apostó por una combinación de legionarios que militan en el balompié del viejo continente y figuras consolidadas de la MLS. Los organizadores del evento anunciaron la plantilla oficial en la ciudad de Nueva York, generando de inmediato altas expectativas en toda la región de la Concacaf, donde el resto de los países del área también afinan detalles para la competencia de fútbol más importante del planeta.
A continuación, compartimos los 26 futbolistas seleccionados por el combinado de las barras y las estrellas
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Porteros: Chris Brady, Matt Freese y Matt Turner.
Defensores: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally y Auston Trusty.
Mediocampistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Gio Reyna y Malik Tillman.
Delanteros: Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Timothy Weah, Alejandro Zendejas, Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Haji Wright.