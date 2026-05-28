Contribuyentes ganan más de B/. 100 mil en la Lotería Fiscal Regional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 28 de mayo el cuarto sorteo regional de la Lotería Fiscal . El evento se desarrolló en las instalaciones del Mall Paseo Central, en Chitré, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la institución.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, quienes se distribuyeron incentivos de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

Mirtha Rivera Diógenes Barrios Vielka Valverde María de La Cruz Edgardo González

Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La Lotería Fiscal Regional sigue cambiando vidas y premiando la responsabilidad ciudadana. En esta ocasión, nuevos participantes reciben premios de B/.10,000.00 por solicitar y registrar su factura fiscal, sumándose a los miles de panameños que ya forman parte de esta iniciativa. Pedir factura también trae grandes recompensas. #ConPasoFirme" View this post on Instagram

Ganadores de B/. 5,000.00

Evelia Medina Iris Delgado Jadihel González Francisco Arias Alba Barrios Víctor Torres Aurora Carrasco Lidalina Quintero José Gutiérrez Ashley Induni

Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La Lotería Fiscal Regional continúa premiando a quienes solicitan y registran su factura fiscal en cada compra. En esta jornada, nuevos ciudadanos resultan ganadores de B/.5,000.00, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la cultura fiscal en el país. #ConPasoFirme" View this post on Instagram

Ganadores de B/. 1,000.00

Luis Rodríguez María Gan Luo Ester Estrada Carol González Eyra Arosemena Graciela Vásquez Sissi Castillo Yanelin Rivera Delis Navas Elizabeth Barrios