Contribuyentes ganan más de B/. 100 mil en la Lotería Fiscal Regional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 28 de mayo el cuarto sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones del Mall Paseo Central, en Chitré, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la institución.
En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, quienes se distribuyeron incentivos de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00.
Ganadores de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/. 10,000.00
- Mirtha Rivera
- Diógenes Barrios
- Vielka Valverde
- María de La Cruz
- Edgardo González
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La Lotería Fiscal Regional sigue cambiando vidas y premiando la responsabilidad ciudadana. En esta ocasión, nuevos participantes reciben premios de B/.10,000.00 por solicitar y registrar su factura fiscal, sumándose a los miles de panameños que ya forman parte de esta iniciativa. Pedir factura también trae grandes recompensas. #ConPasoFirme"
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Ganadores de B/. 5,000.00
- Evelia Medina
- Iris Delgado
- Jadihel González
- Francisco Arias
- Alba Barrios
- Víctor Torres
- Aurora Carrasco
- Lidalina Quintero
- José Gutiérrez
- Ashley Induni
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La Lotería Fiscal Regional continúa premiando a quienes solicitan y registran su factura fiscal en cada compra. En esta jornada, nuevos ciudadanos resultan ganadores de B/.5,000.00, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la cultura fiscal en el país. #ConPasoFirme"
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Ganadores de B/. 1,000.00
- Luis Rodríguez
- María Gan Luo
- Ester Estrada
- Carol González
- Eyra Arosemena
- Graciela Vásquez
- Sissi Castillo
- Yanelin Rivera
- Delis Navas
- Elizabeth Barrios
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La emoción se vive en grande durante el sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé. Un total de 10 panameños ganaron B/.1,000.00 cada uno, como reconocimiento por solicitar y registrar su factura fiscal. La Lotería Fiscal Regional continúa premiando la participación ciudadana y fortaleciendo la cultura fiscal en todo el país. #ConPasoFirme"
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