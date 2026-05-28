Panamá Nacionales -  28 de mayo de 2026 - 17:22

Contribuyentes ganan más de B/. 100 mil en la Lotería Fiscal Regional

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé.

Lotería fiscal: Sorteos regionales 2026. 

Lotería fiscal: Sorteos regionales 2026. 

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este jueves 28 de mayo el cuarto sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones del Mall Paseo Central, en Chitré, y fue transmitido en vivo a través de las redes sociales de la institución.

En esta ocasión, el programa premió a 25 contribuyentes procedentes de las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, quienes se distribuyeron incentivos de B/.10,000.00, B/.5,000.00 y B/.1,000.00.

Ganadores de la Lotería Fiscal Regional

Ganadores de B/. 10,000.00

  1. Mirtha Rivera
  2. Diógenes Barrios
  3. Vielka Valverde
  4. María de La Cruz
  5. Edgardo González
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La Lotería Fiscal Regional sigue cambiando vidas y premiando la responsabilidad ciudadana. En esta ocasión, nuevos participantes reciben premios de B/.10,000.00 por solicitar y registrar su factura fiscal, sumándose a los miles de panameños que ya forman parte de esta iniciativa. Pedir factura también trae grandes recompensas. #ConPasoFirme"
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Ganadores de B/. 5,000.00

  1. Evelia Medina
  2. Iris Delgado
  3. Jadihel González
  4. Francisco Arias
  5. Alba Barrios
  6. Víctor Torres
  7. Aurora Carrasco
  8. Lidalina Quintero
  9. José Gutiérrez
  10. Ashley Induni
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La Lotería Fiscal Regional continúa premiando a quienes solicitan y registran su factura fiscal en cada compra. En esta jornada, nuevos ciudadanos resultan ganadores de B/.5,000.00, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la cultura fiscal en el país. #ConPasoFirme"
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Ganadores de B/. 1,000.00

  1. Luis Rodríguez
  2. María Gan Luo
  3. Ester Estrada
  4. Carol González
  5. Eyra Arosemena
  6. Graciela Vásquez
  7. Sissi Castillo
  8. Yanelin Rivera
  9. Delis Navas
  10. Elizabeth Barrios
Embed - Min. de Economía y Finanzas en Instagram: "La emoción se vive en grande durante el sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a la Región 4, integrada por Herrera, Los Santos y Coclé. Un total de 10 panameños ganaron B/.1,000.00 cada uno, como reconocimiento por solicitar y registrar su factura fiscal. La Lotería Fiscal Regional continúa premiando la participación ciudadana y fortaleciendo la cultura fiscal en todo el país. #ConPasoFirme"
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