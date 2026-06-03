Calle 7 Panamá: Kevin y Lucía quedan eliminados en la etapa verde

La competencia continúa intensificándose en Calle 7 Panamá con el desarrollo de la etapa verde, donde cada participante compite de manera individual por un lugar en la gran final.

La jornada dejó importantes movimientos en la tabla de posiciones y una eliminación que sorprendió a los seguidores del programa.

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Zory, Bianca, Joel y Rasiel lideran la competencia en Calle 7 Panamá

Por la rama femenina, las competidoras que lideran la clasificación son Zory y Bianca, quienes se mantienen entre las favoritas para avanzar a las últimas instancias del reality.

En la categoría masculina, Joel y Rasiel continúan dominando la tabla gracias a su desempeño en las diferentes pruebas de esta fase de la competencia.

El campeón Kevin se despide de Calle 7 Panamá

Sin embargo, la tarde también estuvo marcada por las eliminaciones. El actual campeón de la temporada, Kevin, quedó fuera de la competencia, poniendo fin a su intento de defender el título.

Por la rama femenina, la eliminada fue Lucía, quien no logró mantenerse en carrera dentro de la exigente etapa verde.

Con cada jornada la competencia se vuelve más exigente y los participantes restantes deberán seguir sumando puntos para asegurar su permanencia y acercarse al objetivo de convertirse en uno de los finalistas de Calle 7 Panamá.