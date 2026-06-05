Calle 7 Panamá: Jadis y Joshua son eliminados en una tarde decisiva

La competencia entra en su fase más exigente en Calle 7 Panamá, donde solo los participantes más resistentes física y mentalmente lograrán mantenerse en carrera rumbo a la gran final.

La tarde arrancó con una competencia especial que otorgaba 100 puntos adicionales a un solo competidor de cada rama. Los ganadores de este importante beneficio fueron Kathiana y Joel, quienes lograron sumar una ventaja estratégica en la tabla de posiciones.

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Posteriormente, la jornada continuó con las pruebas regulares, en las que cada participante luchó por acumular puntos y asegurar su permanencia dentro de la etapa verde.

Joshua y Jadis abandonan Calle 7 Panamá en la recta final

Al cierre de la fecha, se definieron dos nuevas eliminaciones. Por la rama femenina, Jadis quedó fuera de la competencia tras no lograr los puntos necesarios para mantenerse en carrera.

En la categoría masculina, la definición estuvo marcada por la tensión. La parte baja de la tabla se encontraba muy cerrada entre Raziel, Cocolín y Joshua. Sin embargo, la decisión de Raziel de no competir terminó inclinando la balanza y dejó a Joshua sin posibilidades de continuar, convirtiéndose en el eliminado de la jornada.

Con cada competencia, el margen de error es menor y los participantes restantes deberán dar su máximo esfuerzo para asegurar un lugar entre los finalistas de esta temporada de Calle 7 Panamá.