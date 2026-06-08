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Calle 7 Panamá Calle 7 -  8 de junio de 2026 - 15:25

¿Dónde ver la final de Calle 7 Panamá? Conoce los detalles

Tras superar las competencias por equipos y la exigente etapa verde, los participantes de Calle 7 Panamá buscarán convertirse en los nuevos campeones.

Calle 7 Panamá: todo listo para la gran final. 

Calle 7 Panamá: todo listo para la gran final. 

Imagen modificada con IA
María Hernández
Por María Hernández

La gran final de Calle 7 Panamá se realizará este martes 9 de junio a las 8:30 p.m. y podrá verse a través de las pantallas de Telemetro. Además, también podrán disfrutar de la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de Telemetro.

Solo los mejores llegarán a la última instancia, donde se definirá quiénes se coronarán como campeones de la temporada en una de las finales más esperadas por los fanáticos del programa.

Puede leer: Calle 7 Panamá: ¿cuándo será la gran final de la temporada?

Estos son los semifinalistas que buscan llegar a la final de Calle 7 Panamá

La cuenta regresiva para la gran final de Calle 7 Panamá ya comenzó. Luego de varias semanas de intensas competencias por equipos y una exigente etapa verde, los participantes que continúan en carrera se preparan para disputar los últimos desafíos de la temporada.

Antes de la gran definición, este lunes se llevará a cabo la semifinal, donde los competidores más destacados buscarán asegurar su lugar en la última jornada del programa.

Por la rama femenina, las semifinalistas son Bianka, Zory e Isa, quienes han demostrado consistencia y fortaleza a lo largo de la competencia.

Mientras tanto, en la categoría masculina continúan en carrera el actual campeón Kevin, además de Cocolín y Joel, tres participantes que han protagonizado algunas de las pruebas más reñidas de la temporada.

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