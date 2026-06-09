Calle 7 Panamá: estos son los competidores que lucharán por el campeonato

La recta final de Calle 7 Panamá ya está definida. Tras semanas de intensas competencias, la etapa verde llegó a su conclusión y quedaron confirmados los cuatro participantes que lucharán por el título de la temporada.

Por la rama masculina, los finalistas serán Kevin, actual campeón, y Joel "Mini Bolt", quienes lograron acumular los puntos necesarios para asegurar su presencia en la gran final.

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Mientras que en la categoría femenina, Zory y Bianca demostraron consistencia durante toda la etapa individual y se ganaron el derecho de disputar el campeonato.

La gran final se celebrará la noche del martes 9 de junio, cuando los cuatro competidores pondrán a prueba sus capacidades físicas, resistencia y estrategia en busca de la victoria.

Calle 7 Panamá: Isa, la novata revelación de la temporada

Aunque no logró clasificar a la final, Isa se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada. En su primera participación en Calle 7 Panamá, la competidora estuvo muy cerca de alcanzar la instancia definitiva, destacándose por su determinación, entrega y crecimiento a lo largo de la competencia.

Por su parte, Cocolín también quedó a las puertas de una nueva final. El competidor luchó hasta las últimas jornadas de la etapa verde, pero no logró asegurar uno de los dos cupos masculinos para la definición del campeonato.

Ahora todo está listo para conocer quiénes serán los sucesores de los campeones vigentes y escribir un nuevo capítulo en la historia de Calle 7 Panamá.