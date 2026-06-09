| Telemetro
Calle 7 Panamá Calle 7 -  9 de junio de 2026 - 09:17

Calle 7 Panamá: estos son los competidores que lucharán por el campeonato

La etapa verde llegó a su fin y Calle 7 Panamá ya tiene definidos a los cuatro competidores que disputarán la gran final de la temporada.

Calle 7 Panamá: definidos los finalistas. 

Calle 7 Panamá: definidos los finalistas. 

@calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La recta final de Calle 7 Panamá ya está definida. Tras semanas de intensas competencias, la etapa verde llegó a su conclusión y quedaron confirmados los cuatro participantes que lucharán por el título de la temporada.

Por la rama masculina, los finalistas serán Kevin, actual campeón, y Joel "Mini Bolt", quienes lograron acumular los puntos necesarios para asegurar su presencia en la gran final.

Le puede interesar: ¿Dónde ver la final de Calle 7 Panamá? Conoce los detalles

Mientras que en la categoría femenina, Zory y Bianca demostraron consistencia durante toda la etapa individual y se ganaron el derecho de disputar el campeonato.

La gran final se celebrará la noche del martes 9 de junio, cuando los cuatro competidores pondrán a prueba sus capacidades físicas, resistencia y estrategia en busca de la victoria.

Calle 7 Panamá: Isa, la novata revelación de la temporada

Aunque no logró clasificar a la final, Isa se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada. En su primera participación en Calle 7 Panamá, la competidora estuvo muy cerca de alcanzar la instancia definitiva, destacándose por su determinación, entrega y crecimiento a lo largo de la competencia.

Por su parte, Cocolín también quedó a las puertas de una nueva final. El competidor luchó hasta las últimas jornadas de la etapa verde, pero no logró asegurar uno de los dos cupos masculinos para la definición del campeonato.

Ahora todo está listo para conocer quiénes serán los sucesores de los campeones vigentes y escribir un nuevo capítulo en la historia de Calle 7 Panamá.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ - 08 DE JUNIO | PROGRAMA COMPLETO

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá: ¿cuándo será la gran final de la temporada?

Calle 7 Panamá: Jadis y Joshua son eliminados en una tarde decisiva

Calle 7 Panamá: el campeón resurge tras estar al borde de la eliminación

Recomendadas

Más Noticias